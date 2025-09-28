Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United States la NICE totalizează $261K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NICE. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
NICE
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
Total pe an
$261K
Nivel
-
Salariu de bază
$186K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$15K
Ani în companie
8 Ani
Ani experiență
10 Ani
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager Inginerie Software at NICE in United States sits at a yearly total compensation of $343,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the Manager Inginerie Software role in United States is $201,000.

Alte Resurse