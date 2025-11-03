Director de Companii
Mphasis
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Arhitect de Soluții

  • Toate salariile Arhitect de Soluții

Mphasis Arhitect de Soluții Salarii

Compensația pentru Arhitect de Soluții in United States la Mphasis totalizează $148K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $183K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mphasis. Ultima actualizare: 11/3/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Mphasis?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Arhitect de Soluții oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Mphasis in United States ajunge la o compensație totală anuală de $195,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mphasis pentru rolul de Arhitect de Soluții in United States este $150,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Mphasis

Companii Similare

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse