Medable Salarii

Salariul de la Medable variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $333,660 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Medable. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Manager Program Tehnic
Median $120K
Analist Financiar
$125K
Designer de Produs
$294K

Manager de Produs
$80.4K
Inginer Software
$128K
Manager Inginerie Software
$334K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Medable este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $333,660. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Medable este $126,898.

