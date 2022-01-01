Jacobs Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Jacobs variază de la $44,786 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $194,000 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Jacobs. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Inginer de software full-stack

Inginer Constructor
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Inginer de transporturi

Inginer de structuri

Inginer Mecanic
L1 $69.4K
L3 $108K

Manager de Proiect
L3 $143K
L5 $194K
Specialist în Științe de Date
Median $148K
Inginer Aerospațial
Median $108K
Analist de Securitate Cibernetică
Median $80K
Contabil
$133K
Analist de Afaceri
$69.7K
Dezvoltare de Afaceri
$85.2K
Inginer Chimist
$84.6K
Inginer Electrician
$60.2K
Inginer Geolog
$70.6K
Inginer de Hardware
$137K
Tehnolog IT
$70.4K
Consultant în Management
$124K
Inginer MEP
$129K
Manager de Produs
$98.5K
Manager de Program
$146K
Vânzări
$44.8K
Manager de Inginerie Software
$176K
Arhitect de Soluții
$184K

Arhitect de date

Întrebări Frecvente

El rol con mayor salario reportado en Jacobs es Manager de Proiect at the L5 level con una compensación total anual de $194,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Jacobs es $104,834.

