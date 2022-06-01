Directorul Companiilor
Integrate Salarii

Intervalul salarial Integrate variază de la $3,906 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $80,400 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Integrate. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Inginer de Software
Median $13.9K
Manager de Produs
$3.9K
Manager de Proiect
$80.4K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Integrate este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $80,400. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Integrate este $13,900.

Alte Resurse