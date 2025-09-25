Compensația pentru Arhitect de Soluții in Canada la Instacart totalizează CA$251K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$188K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
50%
AN 1
50%
AN 2
La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:
50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)
50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)
Funcții incluseAdaugă funcție nouă