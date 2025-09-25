Compensația pentru Manager Inginerie Software in United States la Instacart variază de la $388K pe year pentru Software Engineering Manager la $618K pe year pentru Director. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $394K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
50%
AN 1
50%
AN 2
La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:
50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)
50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)