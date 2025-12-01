Director de Companii
Icertis
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

Icertis Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in United States la Icertis variază de la $185K la $262K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Icertis. Ultima actualizare: 12/1/2025

Compensația Totală Medie

$210K - $249K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$185K$210K$249K$262K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Program Tehnic contribuțiis la Icertis pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Icertis, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Icertis in United States ajunge la o compensație totală anuală de $262,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Icertis pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este $184,680.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Icertis

Companii Similare

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Carta
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.