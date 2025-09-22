Director de Companii
Firstbase
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Firstbase Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United States la Firstbase variază de la $147K la $205K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Firstbase. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$158K - $186K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$147K$158K$186K$205K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Produs contribuțiis la Firstbase pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Firstbase?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at Firstbase in United States sits at a yearly total compensation of $204,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firstbase for the Manager de Produs role in United States is $147,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Firstbase

Companii Similare

  • Pinterest
  • Uber
  • Intuit
  • Amazon
  • Spotify
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse