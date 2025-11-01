Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Costa Rica la Firmex variază de la CRC 25.37M la CRC 35.33M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Firmex. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

CRC 27.18M - CRC 32.01M
Costa Rica
Interval Comun
Interval Posibil
CRC 25.37MCRC 27.18MCRC 32.01MCRC 35.33M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Firmex?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Firmex in Costa Rica ajunge la o compensație totală anuală de CRC 35,331,169. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Firmex pentru rolul de Inginer Software in Costa Rica este CRC 25,365,967.

