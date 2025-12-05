Director de Companii
Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la FD Technologies variază de la $109K la $152K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la FD Technologies. Ultima actualizare: 12/5/2025

Compensația Totală Medie

$117K - $138K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$109K$117K$138K$152K
Interval Comun
Interval Posibil

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la FD Technologies?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Capitalist de Risc la FD Technologies in United States ajunge la o compensație totală anuală de $152,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la FD Technologies pentru rolul de Capitalist de Risc in United States este $109,200.

Alte Resurse

