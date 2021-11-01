Directorul Companiilor
Exact Sciences
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Exact Sciences Salarii

Intervalul salarial Exact Sciences variază de la $108,455 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de jos la $353,760 pentru Juridic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Exact Sciences. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $115K

Inginer de software full-stack

Inginer Biomecanic
$171K
Operațiuni de Afaceri
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analist de Afaceri
$149K
Analist de Date
$149K
Specialist în Științe de Date
$141K
Tehnolog IT
$150K
Juridic
$354K
Designer de Produs
$132K
Manager de Produs
$241K
Manager de Proiect
$175K
Vânzări
$196K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Exact Sciences is Juridic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exact Sciences is $149,223.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Exact Sciences

Companii Asoc

  • Thermo Fisher Scientific
  • Illumina
  • ResMed
  • Ginkgo Bioworks
  • Agilent Technologies
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse