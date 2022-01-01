Directorul Companiilor
Exabeam
Exabeam Salarii

Intervalul salarial Exabeam variază de la $106,530 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $452,250 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Exabeam. Ultima actualizare: 8/11/2025

Inginer de Software
Median $243K
Manager de Produs
Median $320K
Succes la Clienți
$132K

Tehnolog IT
$107K
Marketing
$241K
Designer de Produs
$240K
Manager de Proiect
$452K
Vânzări
$118K
Manager de Inginerie Software
$191K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Exabeam este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $452,250. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Exabeam este $240,293.

