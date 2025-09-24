Director de Companii
Ernst and Young
  • Salarii
  • Consultant în Management

  • Toate salariile Consultant în Management

Ernst and Young Consultant în Management Salarii

Compensația pentru Consultant în Management in United States la Ernst and Young variază de la $105K pe year pentru Consultant la $264K pe year pentru Senior Manager. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $175K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Consultant
$105K
$104K
$0
$700
Senior Consultant
$146K
$144K
$0
$2.7K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$264K
$253K
$0
$10.2K
$160K

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Ernst and Young in United States ajunge la o compensație totală anuală de $263,698. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ernst and Young pentru rolul de Consultant în Management in United States este $175,000.

Alte Resurse