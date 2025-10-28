Director de Companii
Ecolab
Pachetul median de compensație pentru Marketing in United States la Ecolab totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ecolab. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
Ecolab
Marketing
hidden
Total pe an
$120K
Nivel
-
Salariu de bază
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
6 Ani
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la Ecolab in United States ajunge la o compensație totală anuală de $142,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ecolab pentru rolul de Marketing in United States este $115,000.

