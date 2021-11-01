Directorul Companiilor
DPR Construction
DPR Construction Salarii

Intervalul salarial DPR Construction variază de la $113,430 în compensație totală anuală pentru Inginer de Vânzări la capătul de jos la $183,600 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DPR Construction. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Manager de Proiect
Median $156K
Inginer Constructor
Median $114K

Inginer constructor

Analist de Afaceri
$171K

Analist de Date
$117K
Manager de Produs
$184K
Manager de Program
$168K
Inginer de Vânzări
$113K
Manager de Program Tehnic
$131K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at DPR Construction is Manager de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DPR Construction is $143,371.

Alte Resurse