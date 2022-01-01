Directorul Companiilor
Doximity
Doximity Salarii

Intervalul salarial Doximity variază de la $120,000 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $299,000 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Doximity. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $210K

Inginer de software full-stack

Marketing
Median $120K
Manager de Produs
Median $299K

Specialist în Științe de Date
Median $125K
Dezvoltare de Afaceri
$124K
Analist de Date
$219K
Designer de Produs
$225K
Vânzări
$225K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Doximity, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

