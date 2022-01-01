Danaher Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Danaher variază de la $36,717 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $218,500 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Danaher. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Manager de Produs
Median $219K
Inginer Mecanic
Median $115K
Contabil
$217K

Inginer Biomecanic
$88.3K
Analist de Afaceri
$106K
Dezvoltare de Afaceri
$137K
Manager de Științe de Date
$149K
Specialist în Științe de Date
$195K
Analist Financiar
$151K
Inginer de Hardware
$64.9K
Resurse Umane
$142K
Tehnolog IT
$72K
Marketing
$199K
Inginer Optic
$181K
Designer de Produs
$141K
Manager de Proiect
$115K
Vânzări
$78.3K
Manager de Inginerie Software
$36.7K
Arhitect de Soluții
$60.1K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Danaher, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări Frecvente

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Danaher הוא Manager de Produs עם פיצוי כולל שנתי של $218,500. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Danaher הוא $137,460.

