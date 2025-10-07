D2L Inginer Software Full-Stack Salarii

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Canada la D2L variază de la CA$71.7K pe year pentru L1 la CA$143K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$97.8K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la D2L. Ultima actualizare: 10/7/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni ( /yr ) Bonus L1 Software Developer I ( Nivel de intrare ) CA$71.7K CA$70.4K CA$308.6 CA$1K L2 Software Developer II CA$95.7K CA$91.7K CA$1.1K CA$2.9K L3 Senior Software Developer I CA$97.9K CA$93K CA$2K CA$2.9K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( CAD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus

