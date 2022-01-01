Directorul Companiilor
Cambium Learning Group
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Cambium Learning Group Salarii

Intervalul salarial Cambium Learning Group variază de la $50,250 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $159,120 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Cambium Learning Group. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $146K
Specialist în Științe de Date
$111K
Resurse Umane
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manager de Produs
$159K
Manager de Program Tehnic
$121K
Redactor Tehnic
$63.7K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Cambium Learning Group este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $159,120. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cambium Learning Group este $115,545.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Cambium Learning Group

Companii Asoc

  • Edmentum
  • UWorld
  • Upkey
  • Cambly
  • Juni Learning
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse