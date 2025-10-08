Compensația pentru Inginer Software Asigurare Calitate (QA) in United States la CVS Health variază de la $105K pe year pentru L1 la $135K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $111K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CVS Health. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
