Compensația pentru Inginer Software in Canada la CGI variază de la CA$75.2K pe year pentru Associate Software Engineer la CA$125K pe year pentru Lead Analyst. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$82.6K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CGI. Ultima actualizare: 12/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Funcții incluseAdaugă funcție nouă
