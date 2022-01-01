Director de Companii
Cerner
Cerner Salarii

Salariul de la Cerner variază de la $2,387 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $195,640 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cerner. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Backend

Consultant în Management
Median $58.3K
Arhitect de Soluții
Median $91.4K

Operațiuni de Afaceri
$53.3K
Analist de Afaceri
$49.8K
Servicii Clienți
$51.7K
Analist de Date
$68.7K
Manager Știința Datelor
$58.1K
Specialist în Știința Datelor
$63.7K
Resurse Umane
$14.1K
Tehnolog Informații (IT)
$124K
Designer de Produs
Median $100K
Manager de Produs
$2.4K
Manager de Program
Median $95.8K
Vânzări
$196K
Inginer Vânzări
$87.6K
Analist Securitate Cibernetică
$140K
Manager Inginerie Software
$19.3K
Manager Program Tehnic
Median $97.6K
Redactor Tehnic
$88.6K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cerner este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $195,640. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cerner este $61,012.

