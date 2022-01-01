CEMEX Salarii

Salariul de la CEMEX variază de la $20,031 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $47,179 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CEMEX . Ultima actualizare: 9/10/2025