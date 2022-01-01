Director de Companii
CEMEX
CEMEX Salarii

Salariul de la CEMEX variază de la $20,031 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $47,179 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CEMEX. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Civil
$21.8K
Data Scientist
$20K
Manager de Proiect
$47.2K

Inginer Software
$38.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la CEMEX este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $47,179. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CEMEX este $30,112.

