Director de Companii
Celigo
Celigo Salarii

Salariul de la Celigo variază de la $22,783 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $207,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Celigo. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $29.5K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $207K
Dezvoltare Afaceri
$73.6K

Succes Client
$98.3K
Consultant în Management
$122K
Marketing
$201K
Operațiuni Marketing
$22.8K
Designer de Produs
$62.1K
Arhitect de Soluții
$59.3K
Manager Program Tehnic
$98K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Celigo este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $207,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Celigo este $85,815.

