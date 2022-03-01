Celigo Salarii

Salariul de la Celigo variază de la $22,783 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $207,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Celigo . Ultima actualizare: 9/10/2025