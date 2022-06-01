Director de Companii
BWX Technologies
BWX Technologies Salarii

Salariul de la BWX Technologies variază de la $84,660 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $155,876 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BWX Technologies. Ultima actualizare: 11/21/2025

Inginer Mecanic
$84.7K
Manager de Proiect
$156K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BWX Technologies este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $155,876. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BWX Technologies este $120,268.

Alte Resurse

