Director de Companii
Bungie
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Bungie Salarii

Salariul de la Bungie variază de la $108,455 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $285,420 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bungie. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $163K

Inginer Software Jocuri Video

Resurse Umane
$187K
Marketing
$285K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Manager de Produs
$249K
Recrutor
$191K
Cybersecurity Analyst
$108K
Manager Program Tehnic
$143K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Bungie is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $285,420. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bungie is $186,930.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bungie

Companii Similare

  • Blizzard Entertainment
  • Scopely
  • Pocket Gems
  • PlayStation
  • Gracenote
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse