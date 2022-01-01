Bungie Salarii

Salariul de la Bungie variază de la $108,455 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $285,420 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bungie . Ultima actualizare: 10/10/2025