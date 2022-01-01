Director de Companii
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Salarii

Salariul de la Blue Cross Blue Shield Association variază de la $54,270 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $265,320 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blue Cross Blue Shield Association. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
Median $107K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Actuar
Median $168K
Data Scientist
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analist de Afaceri
Median $100K
Designer de Produs
Median $70K
Analist de Date
$161K
Resurse Umane
$54.3K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $100K
Manager de Produs
$149K
Manager de Proiect
$111K
Arhitect de Soluții
$265K

Arhitect Date

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Blue Cross Blue Shield Association is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,320. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Cross Blue Shield Association is $109,000.

