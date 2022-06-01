Blucora Salarii

Salariul de la Blucora variază de la $102,900 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $155,775 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blucora . Ultima actualizare: 8/31/2025