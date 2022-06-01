Director de Companii
Blucora
Blucora Salarii

Salariul de la Blucora variază de la $102,900 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $155,775 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blucora. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Analist de Date
$103K
Manager Data Science
$156K
Inginer Software
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

The highest paying role reported at Blucora is Manager Data Science at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,775. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blucora is $113,000.

