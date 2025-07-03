Director de Companii
Bill & Melinda Gates Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation Salarii

Salariul de la Bill & Melinda Gates Foundation variază de la $184,075 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $241,200 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bill & Melinda Gates Foundation. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Manager de Program
Median $208K
Data Scientist
$241K
Designer de Produs
$230K

Inginer Software
$184K

Cercetător Științific

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Bill & Melinda Gates Foundation este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $241,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bill & Melinda Gates Foundation este $218,750.

