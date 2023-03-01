Directorul Companiilor
BDO USA
BDO USA Salarii

Intervalul salarial BDO USA variază de la $79,395 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $189,050 pentru Manager de Parteneri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BDO USA. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Contabil
Median $108K

Contabil fiscal

Auditor

Inginer de Software
Median $85K
Consultant în Management
Median $89K

Analist de Afaceri
$79.4K
Manager de Parteneri
$189K
Manager de Produs
$144K
Manager de Proiect
$152K
Arhitect de Soluții
$151K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BDO USA este Manager de Parteneri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $189,050. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BDO USA este $126,138.

