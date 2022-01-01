BBC Salarii

Director de Companii
BBC
Salariul de la BBC variază de la $23,231 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $137,102 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BBC. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Inginer Software
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $134K
Manager Inginerie Software
Median $137K

Contabil
$52.1K
Analist de Afaceri
$89.4K
Analist de Date
$69K
Data Scientist
$82.9K
Resurse Umane
$66.3K
Tehnolog Informațional (IT)
$64.7K
Inginer Mecanic
$70.2K
Designer de Produs
$23.2K
Arhitect de Soluții
$121K
Cercetător UX
$62.7K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Най-високо платената позиция в BBC е Manager Inginerie Software с годишно общо възнаграждение от $137,102. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BBC е $69,014.

