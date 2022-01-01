Directorul Companiilor
Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Salarii

Intervalul salarial Balyasny Asset Management L.P. variază de la $181,570 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $1,281,375 pentru Banker de Investiții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Balyasny Asset Management L.P.. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Dezvoltator cantitativ

Analist Financiar
Median $235K
Analist de Date
$251K

Tehnolog IT
$293K
Banker de Investiții
$1.28M
Manager de Produs
$371K
Manager de Inginerie Software
$492K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Balyasny Asset Management L.P. is Banker de Investiții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,281,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Balyasny Asset Management L.P. is $292,530.

