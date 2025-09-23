Director de Companii
Autodesk
Autodesk Consultant în Management Salarii

Pachetul median de compensație pentru Consultant în Management in United States la Autodesk totalizează $198K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025

Pachetul Median
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
Total pe an
$198K
Nivel
-
Salariu de bază
$143K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$20K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Autodesk?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Întrebări frecvente

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Consultant în Management bij Autodesk in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $225,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Autodesk voor de Consultant în Management functie in United States is $198,000.

