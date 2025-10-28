Compensația pentru Analist Securitate Cibernetică la Apple variază de la $202K pe year pentru ICT2 la $270K pe year pentru ICT4. Pachetul median de compensație pe year totalizează $260K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
ICT2
$202K
$159K
$25.6K
$17.5K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$270K
$201K
$56.5K
$12.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
