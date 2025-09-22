Compensația pentru Inginer Hardware in United States la Ampere Computing variază de la $189K pe year pentru L6 la $364K pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $196K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ampere Computing. Ultima actualizare: 9/22/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
