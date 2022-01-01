Directorul Companiilor
Alight Solutions
Alight Solutions Salarii

Intervalul salarial Alight Solutions variază de la $31,286 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $221,100 pentru Operațiuni de Venituri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Alight Solutions. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $124K
Consultant în Management
Median $103K
Manager de Operațiuni
$211K

Servicii pentru Clienți
$39.2K
Analist de Date
$173K
Analist Financiar
$142K
Resurse Umane
$31.3K
Operațiuni de Marketing
$117K
Manager de Produs
$93.5K
Manager de Proiect
$84.6K
Recrutor
$67.7K
Operațiuni de Venituri
$221K
Manager de Inginerie Software
$188K
Arhitect de Soluții
$199K
Manager de Program Tehnic
$216K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Alight Solutions este Operațiuni de Venituri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $221,100. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Alight Solutions este $123,500.

