Director de Companii
Alaan
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Fondator

  • Toate salariile Fondator

Alaan Fondator Salarii

Compensația totală medie pentru Fondator in United Arab Emirates la Alaan variază de la AED 244K la AED 341K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alaan. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Fondator contribuțiis la Alaan pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Alaan?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Fondator oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Fondator la Alaan in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 340,854. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Alaan pentru rolul de Fondator in United Arab Emirates este AED 243,887.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Alaan

Companii Similare

  • Dropbox
  • Roblox
  • Tesla
  • Lyft
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alaan/salaries/founder.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.