10x Genomics Salarii

Intervalul salarial 10x Genomics variază de la $92,859 în compensație totală anuală pentru Manager de Instalații la capătul de jos la $477,375 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 10x Genomics . Ultima actualizare: 8/22/2025