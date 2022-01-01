Directorul Companiilor
10x Genomics
10x Genomics Salarii

Intervalul salarial 10x Genomics variază de la $92,859 în compensație totală anuală pentru Manager de Instalații la capătul de jos la $477,375 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 10x Genomics. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
Median $332K

Inginer de software pentru asigurarea calității

Inginer Mecanic
Median $230K
Inginer Biomecanic
$120K

Specialist în Științe de Date
$347K
Manager de Instalații
$92.9K
Tehnolog IT
$203K
Juridic
$375K
Operațiuni de Marketing
$285K
Inginer Optic
$219K
Designer de Produs
$159K
Manager de Produs
$353K
Recrutor
$214K
Manager de Inginerie Software
$477K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la 10x Genomics este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $477,375. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 10x Genomics este $230,000.

