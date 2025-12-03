Diretório de Empresas
Yext
Yext Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in United States na Yext varia de $86.1K a $123K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yext. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$98.7K - $116K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$86.1K$98.7K$116K$123K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Yext, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Yext in United States situa-se numa remuneração total anual de $122,850. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Yext para a função de Designer de Produto in United States é $86,100.

Outros Recursos

