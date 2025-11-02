Diretório de Empresas
Workday Operações de Marketing Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

€106K - €125K
Netherlands
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€97.5K€106K€125K€134K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Marketing na Workday in Netherlands situa-se numa remuneração total anual de €133,525. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Workday para a função de Operações de Marketing in Netherlands é €97,532.

