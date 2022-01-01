Wabtec Salários

O salário da Wabtec varia de $45,531 em remuneração total por ano para um Tecnólogo da Informação (TI) na extremidade inferior a $144,469 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wabtec . Última atualização: 11/13/2025