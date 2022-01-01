Diretório de Empresas
Upstart
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Upstart Salários

O salário da Upstart varia de $142,572 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $448,833 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upstart. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Gestor de Engenharia de Software
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gestor de Produto
L5 $339K
L6 $438K
Gestor de Ciência de Dados
Median $438K
Analista de Dados
Median $165K
Analista Financeiro
Median $200K
Recrutador
Median $210K
Analista de Negócios
$189K
Recursos Humanos
$279K
Designer de Produto
$143K
Gestor de Programa
$194K
Analista de Cibersegurança
$185K
Gestor de Programa Técnico
$344K
Capitalista de Risco
$279K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Upstart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Upstart é Engenheiro de Software at the L6 level com uma remuneração total anual de $448,833. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Upstart é $279,353.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Upstart

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos