Upstart Salários

O salário da Upstart varia de $142,572 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $448,833 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upstart . Última atualização: 11/16/2025