Udemy
Udemy Salários

O salário da Udemy varia de $48,676 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $382,500 para um Gestor de Propriedades na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Udemy. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Designer de Produto
Median $165K
Recrutador
Median $115K
Gestor de Engenharia de Software
Median $117K
Gestor de Operações de Negócio
$135K
Analista de Negócio
$255K
Atendimento ao Cliente
$275K
Gestor de Ciência de Dados
$72.1K
Operações de Marketing
$139K
Gestor de Produto
$48.7K
Gestor de Programa
$117K
Gestor de Projecto
$172K
Gestor de Propriedades
$383K
Vendas
$122K
Arquitecto de Soluções
$218K
Gestor de Programa Técnico
$147K
Capitalista de Risco
$291K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Udemy é Gestor de Propriedades at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $382,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Udemy é $165,334.

