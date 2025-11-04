Diretório de Empresas
ThoughtWorks
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

ThoughtWorks Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Analista de Negócios na ThoughtWorks totaliza ₹2.23M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ThoughtWorks. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.23M
Nível
Sr. Consultant
Base
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na ThoughtWorks in India situa-se numa remuneração total anual de ₹5,592,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ThoughtWorks para a função de Analista de Negócios in India é ₹2,150,541.

