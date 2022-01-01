Diretório de Empresas
Thales
Thales Salários

O salário da Thales varia de $20,100 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $176,880 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thales. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Analista de Cibersegurança
Median $73K
Arquitecto de Soluções
Median $84.1K

Cientista de Dados
Median $40.2K
Vendas
Median $161K
Assistente Administrativo
$48.8K
Engenheiro Aeroespacial
$76K
Engenheiro Químico
$20.5K

Engenheiro de Investigação

Engenheiro Electrotécnico
$66.9K
Engenheiro de Hardware
$23.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$20.1K
Jurídico
$64.1K
Engenheiro Mecânico
$86.5K
Engenheiro Óptico
$41.9K
Designer de Produto
$175K
Gestor de Produto
$65K
Gestor de Projecto
$90.8K
Gestor de Engenharia de Software
$177K
Gestor de Programa Técnico
$52.7K
Redactor Técnico
$44K
Investigador de UX
$70.7K
Perguntas Frequentes

Найвищеоплачувана позиція в Thales - це Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $176,880. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thales складає $65,001.

Outros Recursos