A remuneração de Engenheiro DevOps in Switzerland na Swisscom varia de CHF 124K por year para Software Engineer a CHF 155K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Switzerland mediano year totaliza CHF 138K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swisscom. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
