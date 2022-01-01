Diretório de Empresas
TELUS
TELUS Salários

A faixa salarial da TELUS varia de $10,107 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $135,281 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TELUS. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Aprendizagem Automática

Engenheiro DevOps

Gestor de Produto
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Designer de Produto
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Designer de Experiência do Utilizador

Cientista de Dados
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Gestor de Engenharia de Software
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Gestor de Programa
Median $85K
Analista de Negócios
Median $56.2K
Analista de Cibersegurança
Median $76.8K
Analista de Dados
Median $37.1K
Gestor de Ciência de Dados
Median $110K
Arquiteto de Soluções
Median $129K

Arquiteto de Dados

Consultor de Gestão
Median $95.6K
Operações de Negócios
$101K
Gestor de Operações de Negócios
$96.9K
Desenvolvimento de Negócios
$99.3K
Chefe de Gabinete
$92.6K
Redator Publicitário
$88.4K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$10.1K
Analista Financeiro
$76.8K
Engenheiro de Hardware
$75.2K
Recursos Humanos
$66.4K
Tecnólogo de Informação (TI)
$11.6K
Operações de Marketing
$104K
Engenheiro Mecânico
$72.9K
Gestor de Design de Produto
$107K
Gestor de Projeto
$14.5K
Vendas
$55.4K
Gestor de Programa Técnico
$89.6K
Confiança e Segurança
$41.7K
Investigador de Experiência do Utilizador
$88.2K
FAQs

The highest paying role reported at TELUS is Engenheiro de Software at the L6 level with a yearly total compensation of $135,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TELUS is $86,649.

