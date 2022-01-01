TELUS Salários

A faixa salarial da TELUS varia de $10,107 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $135,281 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TELUS . Última atualização: 8/15/2025