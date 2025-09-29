Diretório de Empresas
Swiftly Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Engenharia de Software na Swiftly totaliza $210K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiftly. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Swiftly
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$210K
Nível
-
Base
$210K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
13 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swiftly?

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Swiftly, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Gestor de Engenharia de Software در Swiftly in United States برابر کل دستمزد سالانه $360,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Swiftly برای نقش Gestor de Engenharia de Software in United States برابر $210,000 است.

