O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Swiftly totaliza $443K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiftly. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Total por ano
$443K
Nível
Principal Software Engineer
Base
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swiftly?

$160K

Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Swiftly, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Swiftly in United States situa-se numa remuneração total anual de $443,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swiftly para a função de Engenheiro de Software in United States é $200,000.

